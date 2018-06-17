Дзагоев дал первое интервью после полученной травмы

Хавбек сборной России Алан Дзагоев рассказал о своем состоянии.

"День рождения, наверное, не грустный праздник. Все пожелали здоровья, Черчесов и Мутко поздравили. Игру буду смотреть дома в кругу семьи. Команда пока ничего не подарила, но положительного результата завтра будет достаточно. Мутко пожелал удачи команде и победы в Санкт-Петербурге.

Левая нога порвалась впервые. Обычно рвалась правая. Все делал правильно и профессионально, причину назвать сложно. При ходьбе есть болевые ощущения, но первые три-четыре дня это нормально. Завтра начинаю тренироваться в зале и делать какие-то упражнения.

По срокам сказать трудно, доктора будут смотреть на динамику. Эмоции? Как вы думаете, какие могут быть? Это стало ударом. Хорошего ничего нет. Самый главный турнир в жизни проходит мимо меня.

Надеюсь, еще успею сыграть. Даст Бог, выйдем в 1/8 финала, и я смогу сыграть. Надежда остается. Лучик света появился, как врачи об этом сообщили" - приводят слова Дзагоева российские СМИ.

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