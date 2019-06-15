Дзагоев договорился с ЦСКА о продлении контракта

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев продолжит выступать за московский клуб, сообщают российские СМИ.

Стороны договорились о продлении контракта до лета 2020 года с опцией продления ещё на один сезон.

Действующее соглашение 28-летнего футболиста с армейцами истекает 30 июня.

Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года, сыграл 342 матча и забил 74 гола.

Сейчас хавбек восстанавливается после серьёзной травмы колена, полученной в феврале. Его возвращение в строй ожидается не раньше августа.

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