Дзагоев: "Думаю, мы выглядели неплохо на фоне Аргентины"

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев поделился мыслями после товарищеского матча против национальной команды Аргентины.

"Думаю, мы выглядели неплохо на фоне команды, которая в 2014 году играла в финале Чемпионата Мира. Нам есть, куда расти, есть, в чём прибавлять. Надеюсь, все ошибки перед ЧМ-2018 уберём. Собой не очень доволен. Я совсем недавно после травмы. Физическое состояние ещё не очень" - сказал Дзагоев.

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