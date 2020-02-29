Дзагоев эмоционально отреагировал на свою замену в матче с "Уралом"

Хавбек ЦСКА Алан Дзагоев остался недоволен своей заменой в игре 20-го тура Тинькофф РПЛ против "Урала" (1:1).

Как сообщает "Спорт-Экспресс", 29-летний игрок покидая поле ругался и ударил ногой скамейку запасных. Напомним, что Дзагоев покинул поле на 72-й минуте матча.

Отметим, что в текущем сезоне Дзагоев появлялся в стартовом составе всего в трех матчах.

На данный момент ЦСКА занимает второе место, отставая от "Зенита" на 10 очков.

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