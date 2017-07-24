Дзагоев: "Еще не набрал оптимальных кондиций"

В преддверии матча своей команды против греческого АЕКа, который должен состояться в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов, полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев оценил свое состояние.

"Оптимальных кондиций я пока не набрал, но сезон только начался, еще наберу. Дальше будет только лучше. Готов ли завтра сыграть все 90 минут? Матч покажет. Посмотрим, как буду себя чувствовать и как буду играть", - цитирует 27-летнего хавбека СЭ.

Напомним, Гончаренко высказался о предстоящем матче своей команды. | soccernews.ru