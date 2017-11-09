Дзагоев: "Есть чутье, что на Чемпионате Мира все будет хорошо"

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев поделился ожиданиями от предстоящего Чемпионата Мира 2018-го года.

"Мне кажется, у нас собралась хорошая сборная, с которой можно достигать определенного результата. Есть чутье, что на домашнем Чемпионате Мира мы не огорчим наших болельщиков, все будет хорошо", - цитирует 27-летнего хавбека чемпионат.com.

Напомним, Дзагоев остался недоволен игрой, которую демонстрируют подавляющее большинство команд Премьер-Лиги. | soccernews.ru