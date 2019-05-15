Дзагоев хочет остаться в ЦСКА

Теги цска москваалан дзагоев

Дзагоев хочет остаться в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев сделал заявление о своём будущем в армейском клубе.

Напомним, что контракт между сторонами истекает 30 июня.

"Скажу только: мы в процессе переговоров. Детали разглашать я не могу. До конца мая еще есть время. Думаю, в ближайшее время все всё узнают. Мне бы не хотелось уходить, но сейчас не всё зависит от меня. Мы еще в ноябре начали переговоры, но на данный момент новое соглашение не подписано. За 11 лет мы не раз продлевали контракт с ЦСКА, и проблем со мной никогда не было. У меня нет агента, я всегда был открыт для переговоров. Мы каждый раз находили точки соприкосновения и приходили к общему решению. Роман Юрьевич Бабаев с этим согласился.

Я хочу остаться в ЦСКА. Нам с клубом нужно найти взаимопонимание. Если это произойдет, я останусь и буду счастлив. Я с 15 лет, с победы ЦСКА в Кубке УЕФА, душой и сердцем с этим клубом. Болел за него, уже 11 лет отыграл как футболист. Естественно, это не чужая мне команда - всё родное. Я не раз говорил, что хочу всю карьеру провести в ЦСКА. Это правда. Я всегда всего себя отдавал этому клубу и готов отдавать дальше", - сказал 28-летний футболист.

Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года, сыграл 342 матча и забил 74 гола. 

Сейчас хавбек восстанавливается после серьёзной травмы колена, полученной в феврале. Его возвращение в строй ожидается не раньше августа.

Не пропустите: ЦСКА выкупил Дивеева. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Игрок "Арсенала" Мирзов ударил форварда "Урала" Ильина за оскорбление по национальному признаку

Игрок "Арсенала" Мирзов ударил форварда "Урала" Ильина за оскорбление по национальному признаку

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 27 58
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 28 52
3 Краснодар Краснодар 28 50
4 Спартак Москва Спартак Москва 28 46
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 27 45
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат Ахмат 28 39
8 Ростов Ростов 28 38
9 Оренбург Оренбург 28 37
10 Рубин Рубин 28 35
11 Урал Урал 28 34
12 Динамо Москва Динамо Москва 28 31
13 Крылья Советов Крылья Советов 28 28
14 Уфа Уфа 28 26
15 Анжи Анжи 28 20
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 28 19
Полная таблица

топ-5 тегов