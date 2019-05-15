Дзагоев хочет остаться в ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев сделал заявление о своём будущем в армейском клубе.
Напомним, что контракт между сторонами истекает 30 июня.
"Скажу только: мы в процессе переговоров. Детали разглашать я не могу. До конца мая еще есть время. Думаю, в ближайшее время все всё узнают. Мне бы не хотелось уходить, но сейчас не всё зависит от меня. Мы еще в ноябре начали переговоры, но на данный момент новое соглашение не подписано. За 11 лет мы не раз продлевали контракт с ЦСКА, и проблем со мной никогда не было. У меня нет агента, я всегда был открыт для переговоров. Мы каждый раз находили точки соприкосновения и приходили к общему решению. Роман Юрьевич Бабаев с этим согласился.
Я хочу остаться в ЦСКА. Нам с клубом нужно найти взаимопонимание. Если это произойдет, я останусь и буду счастлив. Я с 15 лет, с победы ЦСКА в Кубке УЕФА, душой и сердцем с этим клубом. Болел за него, уже 11 лет отыграл как футболист. Естественно, это не чужая мне команда - всё родное. Я не раз говорил, что хочу всю карьеру провести в ЦСКА. Это правда. Я всегда всего себя отдавал этому клубу и готов отдавать дальше", - сказал 28-летний футболист.
Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года, сыграл 342 матча и забил 74 гола.
Сейчас хавбек восстанавливается после серьёзной травмы колена, полученной в феврале. Его возвращение в строй ожидается не раньше августа.
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