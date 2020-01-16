Дзагоев хочет сыграть на Евро-2020

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Дзагоев хочет сыграть на Евро-2020

Хавбек московского ЦСКА Алан Дзагоев заявил о своих амбициях попасть в состав сборной России на Евро-2020.

"Очень хочу попасть на Евро, все усилия к этому приложу. Думаю, если со здоровьем всё будет в порядке, буду там", - сказал 29-летний полузащитник.

В последний раз Дзагоев играл за сборную России в четвертьфинальном матче ЧМ-2018.

Что касается текущего клубного сезона, то футболист из-за травмы сыграл всего 5 матчей, результативными действиями не отличался.

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