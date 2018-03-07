Дзагоев: "Хотелось бы повторить достижение ЦСКА 2005-го года"

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о своем желании выиграть Лигу Европы.

"Очень сильно хотел бы повторить то, что сделала команда в 2005-м году. Есть главный турнир - Лига Чемпионов. Есть второй - Лига Европы, которую в прошлом году выиграл "Манчестер Юнайтед". Этот турнир выигрывали топ-команды, и его нельзя назвать второсортным. Выиграть его - будет одно удовольствие и большое счастье", - цитирует 27-летнего хавбека армейцев официальный сайт УЕФА.

Напомним, Муса верит в то, что скоро начнет забивать. | soccernews.ru