Дзагоев и Сигурдссон в старте на матч ЦСКА - "Одд"

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Дзагоев и Сигурдссон в старте на матч ЦСКА - "Одд"

ЦСКА назвал состав на товарищеский матч с "Оддом".

Матч пройдет сегодня, 6 января. Начало - в 19:00 мск. 

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Набабкин, Бекао, Марио Фернандес, Обляков, Ахметов, Влашич, Дзагоев, Сигурдссон, Абель Эрнандес. 

Запасные: Помазун, Чернов, Нисимура, Бийол, Бистрович, Тикнизян, Чалов. 

Сбор команды закончится уже завтра, 7 января. Третий сбор состоится с 11 по 23 февраля. 

ЦСКА занимает 3 место турнирной таблицы РПЛ, отставая от "Зенита" на 4 балла.

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