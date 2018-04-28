Дзагоев и Вернблум не сыграют с "Зенитом"

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Дзагоев и Вернблум не сыграют с "Зенитом"

Два ключевых игрока ЦСКА - Алан Дзагоев и Понтус Вернблум - пропустят матч 28-го тура чемпионата России против "Зенита".

Оба футболиста не успели восстановиться после травм и остались вне заявки армейцев на важный поединок.

Напомним, что матч "Зенит" - ЦСКА состоится завтра в 16:30 по московскому времени.

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