Дзагоев: "К этой сборной не должно быть никаких претензий"

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев высказался о выступлении своей команды на домашнем Чемпионате Мира.

"В этой сборной никого нельзя было упрекнуть в том, что он не выкладывается или еще что-то. Раньше говорили, что неважен результат, надо выходить и биться. Вот - эта сборная выходила и билась. Так и раньше было, но после нескольких игр люди начали говорить, что мы ходим пешком. Не было такого - по крайней мере, мне так кажется. К этой сборной точно у вас никаких претензий не могло быть", - цитирует 28-летнего хавбека Чемпионат.

Напомним, Кадыров опубликовал стихотворение об игре сборной России на ЧМ-2018. | soccernews.ru