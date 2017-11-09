Дзагоев: "Можем ли мы с Месси стать одноклубниками? Для этого ему нужно перейти в ЦСКА"

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Дзагоев: "Можем ли мы с Месси стать одноклубниками? Для этого ему нужно перейти в ЦСКА"Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев высказался о вероятности того, что в будущем он может стать одноклубником с форвардом каталонской "Барселоны" Лионелем Месси.

"Месси - марсианин. Думаю, вряд ли мы когда-нибудь будем с ним играть в одной команде. Никогда такого не случится. Скорее всего, для этого ему нужно будет перейти в ЦСКА. Мой переход в "Барселону" - это маловероятно", - цитирует 27-летнего хавбека чемпионат.com.

Напомним, Дзагоев не собирается переходить в "Халл Сити". | soccernews.ru

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