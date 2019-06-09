Дзагоев может перебраться в Мексику
"Тигрес" проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Алану Дзагоеву, сообщает eluniversal.
По сведениям издания, мексиканский клуб готов предложить соглашение футболисту. Контракт Дзагоева с ЦСКА истекает летом, поэтому он может достаться мексиканцам бесплатно.
Ранее сообщалось, что Дзагоев хочет остаться в ЦСКА, но армейский клуб предлагает ему новое соглашение с понижением зарплаты.
В минувшем сезоне 28-летний Дзагоев провел за ЦСКА 11 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.
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