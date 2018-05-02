Дзагоев может сыграть против "Арсенала"

Теги алан дзагоеварсенал тулацска москва

Дзагоев может сыграть против "Арсенала"Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев может сыграть против тульского "Арсенала" в матче 29-го тура РФПЛ, который состоится в ближайшее воскресенье.

Так, по сведениям СЭ, 27-летний хавбек вполне может успеть восстановиться к концу текущей недели от травмы бедра. которую он получил в ответной игре 1/4 финала Лиги Европы с лондонским "Арсеналом", прошедшей еще 12-го апреля.

Напомним, Герасимец оценил действия Заболотного в игре с ЦСКА. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Красочные матчи и судейские ошибки: итоги полуфинала Лиги Чемпионов

Красочные матчи и судейские ошибки: итоги полуфинала Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 28 57
2 Спартак Москва 28 53
3 ЦСКА Москва 28 52
4 Краснодар 28 50
5 Зенит Санкт-Петербург 28 50
6 Уфа 28 39
7 Арсенал Тула 28 39
8 Урал 28 37
9 Рубин 28 36
10 Ахмат 28 35
11 Динамо Москва 28 34
12 Ростов 28 34
13 Амкар 28 31
14 Анжи 28 24
15 Тосно 28 24
16 СКА Хабаровск 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов