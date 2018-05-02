Дзагоев может сыграть против "Арсенала"

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев может сыграть против тульского "Арсенала" в матче 29-го тура РФПЛ, который состоится в ближайшее воскресенье.

Так, по сведениям СЭ, 27-летний хавбек вполне может успеть восстановиться к концу текущей недели от травмы бедра. которую он получил в ответной игре 1/4 финала Лиги Европы с лондонским "Арсеналом", прошедшей еще 12-го апреля.

Напомним, Герасимец оценил действия Заболотного в игре с ЦСКА. | soccernews.ru