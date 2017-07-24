Дзагоев может сыграть с АЕКом

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев может сыграть в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов против греческого АЕКа.

Как информирует СЭ, 27-летний хавбек, который не смог доиграть из-за повреждения поединок второго тура РФПЛ между своей командой и "Локомотивом", в составе делегации клуба отправился в Афины, где завтра армейцы сыграют против "желто-черных".

Напомним, агент опроверг интерес ЦСКА к Олунге. | soccernews.ru