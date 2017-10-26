Дзагоев может сыграть с тульским "Арсеналом"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев попал в заявку команды на матч 15-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала".

Ранее сообщалось, что хавбек восстановился после травмы и уже тренируется в общей группе.

На матч также отправились:

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун;

Защитники: Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Виктор Васин;

Полузащитники: Бибрас Натхо, Александр Головин, Георгий Миланов, Алан Дзагоев, Астемир Гордюшенко, Константин Кучаев, Хетаг Хосонов;

Нападающие: Федор Чалов, Тимур Жамалетдинов, Витиньо, Аарон Оланаре.

Матч "Арсенал" – ЦСКА состоится 27 октября и начнется в 19.30 мск.

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