Дзагоев: "На таком поле тяжело что-то соорудить"



Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев посетовал на качество поля в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против "Лиона" (0:1).

"Конечно, не лучший результат, учитывая, что играли дома. Не лучшая игра с нашей стороны. На таком поле тяжело что-то соорудить, придумать. Что смогли - сделали. Но это не самый лучший результат для нас. Будут ли равны шансы в Лионе в более комфортных условиях? Не знаю. Приедем туда - по игре видно будет", - приводят слова Дзагоева российские СМИ.

Ответный матч пройдет в Лионе 15 марта.

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