Дзагоев: "На втором сборе уже полноценно начал тренироваться"

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Дзагоев: "На втором сборе уже полноценно начал тренироваться"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о состоянии своего здоровья после травмы. 

"Я в отпуске хорошо поработал, подошел к началу сборов в нормальном состоянии, на втором сборе уже полноценно начал тренироваться. В общем, все хорошо", - приводят слова Дзагоева российские СМИ.

Напомним, что в минувшем сезоне 27-летний хавбек несколько раз выбывал из-за травмы и принял участие всего в 18 поединках.

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