Дзагоев назвал главного соперника сборной России за победу в группе на Чемпионате Мира

Теги россияалан дзагоевегипетуругвай

Дзагоев назвал главного соперника сборной России за победу в группе на Чемпионате МираПолузащитник сборной России Алан Дзагоев назвал главного соперника своей команды за победу в группе на домашнем Чемпионате Мира.

"Нам нужно побеждать в двух первых матчах и за первое место бороться с уругвайцами. Мне кажется, у них сборная более сыгранная и укомплектованная. Да, Салах очень хорош, он назабивал кучу голов в этом сезоне. Но в сборной у него нет рядом ни Фирмино, ни Мане", - цитирует 27-летнего хавбека sport24.ru.

Напомним, Дзагоев назвал задачи сборной России на домашний ЧМ. | soccernews.ru

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