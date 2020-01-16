Дзагоев назвал лучшего игрока РПЛ в первой части сезона

Хавбек московского ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, какого игрока он считает лучшим в РПЛ по итогам первой части сезона 2019/20.

"Ярослав Ракицкий мне очень нравится. Игра в защите – это понятно, но начало атак – прям лигочемпионский уровень. Очень грамотные передачи – одним пасом через опорных находит открывшегося Дзюбу, тот скидывает под удар. То есть "Зенит" в три касания оказывается у чужих ворот благодаря действиям своего защитника", - сказал Дзагоев.

В текущем сезоне 30-летний Ракицкий сыграл 25 матчей за "Зенит" во всех турнирах, забив в них 1 гол.

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