Дзагоев назвал лучший матч ЦСКА в сезоне

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев назвал лучший матч своей команды в завершившемся сезоне.

"Лучший матч ЦСКА в сезоне? "Янг Бойз" - дома. По сути, после этой игры мы попали в еврокубки по-настоящему: прошли в группу Лиги Чемпионов и плей-офф Лиги Европы. Этот матч дал нам огромный эмоциональный импульс. "Лион" - в гостях, лондонский "Арсенал" - дома: это уже продолжение", - цитирует 27-летнего хавбека sport24.ru.

Напомним, Дзагоев дал оценку выступлению ЦСКА в сезоне. | soccernews.ru