Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев назвал самые запоминающиеся матчи в своей карьере.

"Самый запоминающийся матч? Таких много. В составе сборной можно вспомнить матч с чехами. С "Рубином" чемпионский матч, у "Кубани" не выиграли, но тоже тогда был чемпионский год", - цитирует 27-летнего хавбека Чемпионат.

Напомним, игроки ЦСКА поддержали травмированного Васина. | soccernews.ru