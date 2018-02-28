Дзагоев назвал самые запоминающиеся матчи в своей карьере

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Дзагоев назвал самые запоминающиеся матчи в своей карьереПолузащитник московского ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев назвал самые запоминающиеся матчи в своей карьере.

"Самый запоминающийся матч? Таких много. В составе сборной можно вспомнить матч с чехами. С "Рубином" чемпионский матч, у "Кубани" не выиграли, но тоже тогда был чемпионский год", - цитирует 27-летнего хавбека Чемпионат.

Напомним, игроки ЦСКА поддержали травмированного Васина. | soccernews.ru

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