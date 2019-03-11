Дзагоев назвал самых перспективных игроков своей команды

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Дзагоев назвал самых перспективных игроков своей команды

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в интервью пресс-службе клуба рассказал, кто, по его мнению, является самым результативным футболистом красно-синих.

Кроме того, игрок назвал одноклубника, у которого больше всего шансов выступать за "Барселону".  

"Довольно молодая команда у ЦСКА сейчас. Можно и Ахметова выделить, и Облякова. Чалов туда же заходит.

Кто мог бы заиграть в "Барселоне"? Наверное, никто. Но верю в Никса (Никола Влашич)", - сказал Дзагоев .

В нынешнем сезоне Влашич играл в 16 матчах, в которых отметился 4 голами и 2 ассистами.

ЦСКА в турнирной таблице чемпионата России занимает 3 место, набрав 33 балла.

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