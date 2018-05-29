Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев назвал свою трансферную стоимость.

"Ушёл ли мой поезд в Европу? Надеюсь, что нет. После ЧМ-2018 посмотрим. Моя рыночная стоимость? Слышал о 15 миллионах евро. Но, думаю, за 11−12 можно отпускать" - сказал ведущий хавбек армейцев.

В минувшем сезоне 27-летний Дзагоев сыграл за ЦСКА 36 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.

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