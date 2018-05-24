Дзагоев назвал задачи сборной России на домашний Чемпионат Мира

Теги алан дзагоевроссия

Дзагоев назвал задачи сборной России на домашний Чемпионат МираПолузащитник сборной России Алан Дзагоев назвал задачи своей команды на предтоящий домашний Чемпионат Мира.

"Мы хотим пройти максимально далеко, насколько это возможно. Понимаем, что все внимание болельщиков сейчас направлено на сборную. И какой прессинг будет, если мы не выйдем из группы. Так что мы сделаем все, что в наших силах, чтобы как минимум оказаться в плей-офф", - цитирует 27-летнего хавбека sport24.ru.

Напомним, Роналдиньо оценил шансы сборной России на ЧМ-2018. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Сделай прогноз на финал Лиги Чемпионов – выиграй приз!

Сделай прогноз на финал Лиги Чемпионов – выиграй приз!

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов