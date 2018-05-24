Дзагоев назвал задачи сборной России на домашний Чемпионат Мира

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев назвал задачи своей команды на предтоящий домашний Чемпионат Мира.

"Мы хотим пройти максимально далеко, насколько это возможно. Понимаем, что все внимание болельщиков сейчас направлено на сборную. И какой прессинг будет, если мы не выйдем из группы. Так что мы сделаем все, что в наших силах, чтобы как минимум оказаться в плей-офф", - цитирует 27-летнего хавбека sport24.ru.

Напомним, Роналдиньо оценил шансы сборной России на ЧМ-2018. | soccernews.ru