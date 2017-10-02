Дзагоев не поможет ЦСКА в двух принципиальных матчах Премьер-Лиги

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев не поможет своей команде в двух ближайших матчах своей команды в Премьер-Лиге против "Краснодара" и питерского "Зенита".

Об этом стало известно со слов представителя медицинского штаба армейцев Шагабутдина Керимова, который сообщил: "У Дзагоева - травма ахиллова сухожилия, и ближайшие четыре недели он нам не сможет помогать. Будет проходить лечение на базе клуба".

Напомним, стали известны сроки восстановления Вернблума. | soccernews.ru