Дзагоев не поможет ЦСКА в двух принципиальных матчах Премьер-Лиги

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Дзагоев не поможет ЦСКА в двух принципиальных матчах Премьер-ЛигиПолузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев не поможет своей команде в двух ближайших матчах своей команды в Премьер-Лиге против "Краснодара" и питерского "Зенита".

Об этом стало известно со слов представителя медицинского штаба армейцев Шагабутдина Керимова, который сообщил: "У Дзагоева - травма ахиллова сухожилия, и ближайшие четыре недели он нам не сможет помогать. Будет проходить лечение на базе клуба".

Напомним, стали известны сроки восстановления Вернблума. | soccernews.ru

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