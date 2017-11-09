Дзагоев не собирается переходить в "Халл"

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Дзагоев не собирается переходить в "Халл"

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев признался, что не собирается переходить в "Халл", если его туда пригласит Леонид Слуцкий.

"Скажу как есть - в первую лигу в Англию я бы не хотел. Можно сколько угодно говорить, что их Чемпионшип силён, но в России Премьер-лига, здесь есть Лига Чемпионов. Если бы был моложе? Наверное, да. Но в 27 лет туда ехать, пожалуй нет" - сказал хавбек армейцев.

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