Дзагоев не собирается переходить в "Халл"
Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев признался, что не собирается переходить в "Халл", если его туда пригласит Леонид Слуцкий.
"Скажу как есть - в первую лигу в Англию я бы не хотел. Можно сколько угодно говорить, что их Чемпионшип силён, но в России Премьер-лига, здесь есть Лига Чемпионов. Если бы был моложе? Наверное, да. Но в 27 лет туда ехать, пожалуй нет" - сказал хавбек армейцев.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Вулверхэмптон
|16
|35
|2
|Шеффилд Юнайтед
|16
|33
|3
|Кардифф Сити
|16
|31
|4
|Бристол Сити
|16
|30
|5
|Мидлсбро
|16
|26
|6
|Астон Вилла
|16
|26
|7
|Дерби Каунти
|15
|25
|8
|Ипсвич Таун
|15
|24
|9
|Ноттингем Форест
|16
|24
|10
|Лидс Юнайтед
|16
|23
|11
|Шеффилд Уэнсдэй
|16
|23
|12
|Брентфорд
|16
|22
|13
|Норвич Сити
|16
|22
|14
|Престон Норт Энд
|16
|21
|15
|Куинз Парк Рейнджерс
|16
|21
|16
|Барнсли
|15
|19
|17
|Фулхэм
|16
|19
|18
|Рединг
|15
|18
|19
|Миллуол
|16
|17
|20
|Халл Сити
|16
|16
|21
|Бертон Альбион
|16
|13
|22
|Бирмингем Сити
|16
|12
|23
|Болтон Уондерерс
|16
|11
|24
|Сандерленд
|16
|10