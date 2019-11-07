Дзагоев не сыграет с "Ференцварошем"

Теги цска москваференцварошалан дзагоеввиктор гончаренко

Дзагоев не сыграет с "Ференцварошем"

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко исключил участие полузащитника Алана Дзагоева в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы против "Ференцвароша".

"Он будет вне заявки. С "Сочи" посмотрим", - сказал Гончаренко.

Матч "Ференцварош" - ЦСКА состоится сегодня в Будапеште в 23:00 по московскому времени.

В последний раз Дзагоев выходил на поле в официальной игре в ноябре прошлого года. 29-летний футболист из-за мелких повреждений не играл до зимнего перерыва, а во время паузы получил травму крестообразной связки колена, от которой недавно восстановился.

Не пропустите: Гончаренко назвал цели ЦСКА на оставшиеся матчи в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Минутка ностальгии: вспоминаем ТОП-6 песен, связанных с большими футбольными турнирами

Минутка ностальгии: вспоминаем ТОП-6 песен, связанных с большими футбольными турнирами

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 15 33
2 Ростов Ростов 15 30
3 Локомотив Москва Локомотив Москва 15 30
4 Краснодар Краснодар 15 29
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 15 27
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 15 19
7 Крылья Советов Крылья Советов 15 18
8 Оренбург Оренбург 15 18
9 Урал Урал 15 18
10 Спартак Москва Спартак Москва 15 18
11 Уфа Уфа 15 17
12 Рубин Рубин 15 17
13 Динамо Москва Динамо Москва 15 15
14 Тамбов Тамбов 15 14
15 Ахмат Ахмат 15 14
16 Сочи Сочи 15 13
Полная таблица

топ-5 тегов