Дзагоев не сыграет с "Ференцварошем"

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко исключил участие полузащитника Алана Дзагоева в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы против "Ференцвароша".

"Он будет вне заявки. С "Сочи" посмотрим", - сказал Гончаренко.

Матч "Ференцварош" - ЦСКА состоится сегодня в Будапеште в 23:00 по московскому времени.

В последний раз Дзагоев выходил на поле в официальной игре в ноябре прошлого года. 29-летний футболист из-за мелких повреждений не играл до зимнего перерыва, а во время паузы получил травму крестообразной связки колена, от которой недавно восстановился.

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