Дзагоев открыл счет в матче с "МЮ" и догнал Тихонова по числу голов в ЛЧ среди россиян

В матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов ЦСКА на выезде играет с "Манчестер Юнайтед".

Счет в этом поединке открыл полузащитник армейцев Алан Дзагоев.

Этот гол стал для него восьмым в Лиге чемпионов. По этому показателю Дзагоев догнал Андрея Тихонова, который ранее был лидером по числу голов в турнире среди россиян.

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