Дзагоев отправится с ЦСКА на матч Лиги Европы. Футболист не играет с февраля

ЦСКА в скором времени вылетит в Венгрию на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы с "Ференцварошем". Вместе с "армейцами" на встречу полетит хавбек Алан Дзагоев, который не играет с февраля из-за серьезного повреждения. Об этом сообщает Sport24.

Матч "Ференцварош" - ЦСКА пройдет завтра, 7 ноября, в Венгрии и начнется - в 23:00 (мск).

Напомним, первая встреча команд завершилась минимальной победой венгерского клуба. Пока в активе ЦСКА ни одного балла в группе H.

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