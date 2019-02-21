Дзагоев перенес операцию: названы сроки восстановления

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев получил разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист уже перенес операцию, которая была проведена в Германии. Эту травму он получил в товарищеском матче с "Картахеной".

Сроки восстановления игрока не разглашаются, но обычно при подобных травмах, они составляют от шести до девяти месяцев.

28-летний Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года, провел за клуб 342 матча, забил 74 гола и отдал 88 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2019 года.

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