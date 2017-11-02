Дзагоев поборется за звание лучшего игрока недели Лиги Чемпионов
Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев поборется за звание лучшего игрока недели Лиги Чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА.
Конкурентами 27-летнего хавбека армейцев выступают: Деле Алли ("Тоттенхэм"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Марлос ("Шахтер"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Стефан Эль-Шаарави ("Рома"), Лайвин Курзава (ПСЖ) и Кингли Коман ("Бавария").
Напомним, вчера "Спартак" уступил "Севилье". | soccernews.ru
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Турнир прогнозов: анонс 16 тура
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|4
|6
|4
|Бенфика
|4
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|ПСЖ
|4
|12
|2
|Бавария Мюнхен
|4
|9
|3
|Селтик
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|3
|4
|Андерлехт
|4
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Рома
|4
|8
|2
|Челси
|4
|7
|3
|Атлетико Мадрид
|4
|3
|4
|Карабах
|4
|2
|Группа D
|М
|О
|1
|Барселона
|4
|10
|2
|Ювентус
|4
|7
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|4
|4
|Олимпиакос Пирей
|4
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|8
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Спартак Москва
|4
|5
|4
|Марибор
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|4
|12
|2
|Шахтер Донецк
|4
|9
|3
|Наполи
|4
|3
|4
|Фейеноорд
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бешикташ
|4
|10
|2
|Порту
|4
|6
|3
|РБ Лейпциг
|4
|4
|4
|Монако
|4
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Тоттенхэм
|4
|10
|2
|Реал Мадрид
|4
|7
|3
|Боруссия Дортмунд
|4
|2
|4
|АПОЭЛ
|4
|2