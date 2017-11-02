Дзагоев поборется за звание лучшего игрока недели Лиги Чемпионов

Теги алан дзагоевделе аллимохамед салахсерхио агуэро

Дзагоев поборется за звание лучшего игрока недели Лиги ЧемпионовПолузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев поборется за звание лучшего игрока недели Лиги Чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА.

Конкурентами 27-летнего хавбека армейцев выступают: Деле Алли ("Тоттенхэм"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Марлос ("Шахтер"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Стефан Эль-Шаарави ("Рома"), Лайвин Курзава (ПСЖ) и Кингли Коман ("Бавария").

Напомним, вчера "Спартак" уступил "Севилье". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Фиаско "Локомотива" и спасение "Зенита": итоги 4-го тура и символическая сборная Лиги Европы

Фиаско "Локомотива" и спасение "Зенита": итоги 4-го тура и символическая сборная Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Манчестер Юнайтед 4 12
2 Базель 4 6
3 ЦСКА Москва 4 6
4 Бенфика 4 0
Группа B М О
1 ПСЖ 4 12
2 Бавария Мюнхен 4 9
3 Селтик 4 3
4 Андерлехт 4 0
Группа C М О
1 Рома 4 8
2 Челси 4 7
3 Атлетико Мадрид 4 3
4 Карабах 4 2
Группа D М О
1 Барселона 4 10
2 Ювентус 4 7
3 Спортинг Лиссабон 4 4
4 Олимпиакос Пирей 4 1
Группа E М О
1 Ливерпуль 4 8
2 Севилья 4 7
3 Спартак Москва 4 5
4 Марибор 4 1
Группа F М О
1 Манчестер Сити 4 12
2 Шахтер Донецк 4 9
3 Наполи 4 3
4 Фейеноорд 4 0
Группа G М О
1 Бешикташ 4 10
2 Порту 4 6
3 РБ Лейпциг 4 4
4 Монако 4 2
Группа H М О
1 Тоттенхэм 4 10
2 Реал Мадрид 4 7
3 Боруссия Дортмунд 4 2
4 АПОЭЛ 4 2
Полная таблица

топ-5 тегов