Дзагоев поделился мнением об итогах жеребьёвки 1/16 финала Кубка России

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Дзагоев поделился мнением об итогах жеребьёвки 1/16 финала Кубка России

Хавбек ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, что думает о результатах жеребьёвки 1/16 финала Кубка России. Об этом сообщает пресс-служба красно-синих.

Напомним, "армейцам" в соперники выпала "Алания".

"Рад, что в Кубке нам выпала именно "Алания". Для меня такой жребий - повод лишний раз съездить домой. Хочу сыграть на родном стадионе, где я раньше сам когда-то сидел на трибунах, а когда выступал, всегда испытывал особые эмоции. Виктор Михайлович сказал, что я пообещал ему быть готовым к игре с "Аланией"? Вообще-то я планирую вернуться даже раньше, а там посмотрим, как оно будет", - сказал Дзагоев.

Матч "Алания" - ЦСКА состоится 29 сентября во Владикавказе. Начало - в 19:00 (мск).

А еще: Главный тренер "Алании" Гогниев поделился ожиданиями от встречи с ЦСКА| http://soccernews.ru
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