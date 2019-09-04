Дзагоев поделился мнением об итогах жеребьёвки 1/16 финала Кубка России

Хавбек ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, что думает о результатах жеребьёвки 1/16 финала Кубка России. Об этом сообщает пресс-служба красно-синих.



Напомним, "армейцам" в соперники выпала "Алания".



"Рад, что в Кубке нам выпала именно "Алания". Для меня такой жребий - повод лишний раз съездить домой. Хочу сыграть на родном стадионе, где я раньше сам когда-то сидел на трибунах, а когда выступал, всегда испытывал особые эмоции. Виктор Михайлович сказал, что я пообещал ему быть готовым к игре с "Аланией"? Вообще-то я планирую вернуться даже раньше, а там посмотрим, как оно будет", - сказал Дзагоев.

Матч "Алания" - ЦСКА состоится 29 сентября во Владикавказе. Начало - в 19:00 (мск).

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