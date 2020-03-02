Дзагоев поделился ожиданиями от матча Кубка России со "Спартаком"

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Дзагоев поделился ожиданиями от матча Кубка России со "Спартаком"

Хавбек ЦСКА Алан Дзагоев высказался по поводу 1/4 финала Кубка России со "Спартаком". Об этом сообщается на официальном сайте "армейцев".

"Матчи со "Спартаком" всегда носят особый характер. Антураж, эмоции, как и обычно в день дерби, будут запредельными. Мне кажется, на такие игры отдельно настраиваться не нужно, а нужно наоборот успокоиться. Сам я соскучился по большим матчам и в принципе по футболу, готов рвать и метать (улыбается). Силенок бы еще хватало, но чувствую, что постепенно добираю, кондиции улучшаются. Важнейшая кубковая игра, нам нужна победа, в том числе и для того, чтобы обрести уверенность и продолжать набирать очки в чемпионате", - сказал Дзагоев.

Матч "Спартак" - ЦСКА состоится 4 марта на стадионе "Открытие Арена". Начало - в 19:30 (мск).

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