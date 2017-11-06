Дзагоев поделился ожиданиями от товарищеских матчей с Аргентиной и Испанией

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев заявил, что контрольные матчи с Аргентиной и Испанией станут хорошей проверкой для национальной команды.

"Это хорошие спарринг-партнёры, высочайшего уровня. Будет видно, как мы выглядим на фоне таких сильных сборных" - сказал Дзагоев.

Напомним, что Россия 11 ноября сыграет в Москве с Аргентиной, а 14 ноября - в Санкт-Петербурге с Испанией.

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