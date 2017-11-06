Дзагоев поделился ожиданиями от товарищеских матчей с Аргентиной и Испанией

Теги алан дзагоевроссияаргентинаиспания

Дзагоев поделился ожиданиями от товарищеских матчей с Аргентиной и Испанией

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев заявил, что контрольные матчи с Аргентиной и Испанией станут хорошей проверкой для национальной команды.

"Это хорошие спарринг-партнёры, высочайшего уровня. Будет видно, как мы выглядим на фоне таких сильных сборных" - сказал Дзагоев.

Напомним, что Россия 11 ноября сыграет в Москве с Аргентиной, а 14 ноября - в Санкт-Петербурге с Испанией.

Не пропустите: Зобнин прибыл в расположение сборной России. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот в чем будут играть на Чемпионате Мира ведущие сборные планеты

Вот в чем будут играть на Чемпионате Мира ведущие сборные планеты

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 16 33
2 Зенит Санкт-Петербург 16 30
3 Краснодар 16 27
4 ЦСКА Москва 16 26
5 Спартак Москва 16 25
6 Урал 16 24
7 Арсенал Тула 16 23
8 Уфа 16 21
9 Ахмат 16 21
10 Рубин 16 19
11 Ростов 16 18
12 Амкар 16 17
13 Тосно 16 17
14 Анжи 16 16
15 Динамо Москва 16 15
16 СКА Хабаровск 16 12
Полная таблица

топ-5 тегов