Дзагоев поделился ожиданиями от встречи с Салахом на ЧМ-2018

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев поделился своим мнением о том, какого результата добьется команда на домашнем Чемпионате Мира-2018.

"Мы говорим о том, что выход из группы и хотя бы одна стадия плей-офф – это уже хорошо. Но может случиться все что угодно. Если выйдем из группы, то там уже… Аппетит приходит во время еды. Понятно, что мы расстроимся, если пройдем еще одну стадию плей-офф и проиграем на следующей. Любой спортсмен не любит проигрывать.

Салах? Не то чтобы он страшен. Просто все мы, да и весь мир знает, насколько он опасен. Страшен – это восприятие в 18 лет, сейчас уже никто не страшен. Многие не справляются с Салахом. Надеюсь, мы будем из числа тех, кто справится", - сказал он.

Читайте: Боатенг: "Германия должна сыграть на ЧМ-2018 лучше, чем на ЧМ-2014" | http://soccernews.ru