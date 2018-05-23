Дзагоев поделился ожиданиями от встречи с Салахом на ЧМ-2018
Полузащитник сборной России Алан Дзагоев поделился своим мнением о том, какого результата добьется команда на домашнем Чемпионате Мира-2018.
"Мы говорим о том, что выход из группы и хотя бы одна стадия плей-офф – это уже хорошо. Но может случиться все что угодно. Если выйдем из группы, то там уже… Аппетит приходит во время еды. Понятно, что мы расстроимся, если пройдем еще одну стадию плей-офф и проиграем на следующей. Любой спортсмен не любит проигрывать.
Салах? Не то чтобы он страшен. Просто все мы, да и весь мир знает, насколько он опасен. Страшен – это восприятие в 18 лет, сейчас уже никто не страшен. Многие не справляются с Салахом. Надеюсь, мы будем из числа тех, кто справится", - сказал он.
Читайте: Боатенг: "Германия должна сыграть на ЧМ-2018 лучше, чем на ЧМ-2014" | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
26
Сделай прогноз на финал Лиги Чемпионов – выиграй приз!
-
От афинского разгрома до стамбульского чуда: лучшие финалы Лиги Чемпионов
-
"РБ Лейпциг" подпишет защитника "Монпелье"
-
"Рейнджерс" нацелился на игрока "Ливерпуля"
-
"Ганновер" арендовал форварда "Арсенала"
-
Фалькао приговорён к тюремному заключению
-
Бартра прокомментировал непопадание в заявку сборной Испании на ЧМ-2018
-
"Эспаньол" определился с новым главным тренером
-
СМИ узнали о запланированной встрече Сарри с руководством "Челси"
-
В сборной Бразилии рассказали о процессе восстановления Неймара
-
"Партизан" стал обладателем Кубка Сербии
-
"Лос-Анджелес" - "Боруссия Д" - 1:1 (обзор)
-
"Аяччо" – "Тулуза" - 0:3 (обзор)
-
"Атлетик" и "Кальяри" побеждают в товарищеских матчах, дортмундская "Боруссия" разошлась миром с "Лос-Анджелесом"
-
Стыковые матчи за право выступать в УПЛ: "Звезда" сыграла вничью с "Десной", "Черноморец" одолел "Полтаву"
-
"Тулуза" разгромила "Аяччо" в первом стыковом матче за право выступать в Лиге 1
-
Жена Икарди оценила перспективы мужа в сборной Аргентины
-
Дешам прокомментировал отказ Рабьо приезжать в сборную Франции
-
Черданцев: "Наконец-то "Наполи" нанял нормального тренера"
-
Вальверде требует продления контракта с талантливым хавбеком