Дзагоев подвел итоги товарищеского матча против "Картахены"

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Дзагоев подвел итоги товарищеского матча против "Картахены"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев высказался по поводу победного товарищеского матча с "Картахеной" (2:0).

"Хорошая, интенсивная игра. Осталось еще две товарищеских встречи, я так понимаю, почти все сыграют по 90 минут. Сборы подходят к концу, набираем форму. Сегодня хорошо двигались, это то, что нам нужно.

Отыграем последний матч и будем готовиться дальше. Близится заключительный этап сезона, в подсознании "Урал" уже есть", - сказал футболист.

Напомним, первый матч после зимней паузы "армейцы проведут 29 февраля с "Уралом".

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