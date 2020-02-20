Дзагоев подвел итоги товарищеского матча против "Картахены"
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев высказался по поводу победного товарищеского матча с "Картахеной" (2:0).
"Хорошая, интенсивная игра. Осталось еще две товарищеских встречи, я так понимаю, почти все сыграют по 90 минут. Сборы подходят к концу, набираем форму. Сегодня хорошо двигались, это то, что нам нужно.
Отыграем последний матч и будем готовиться дальше. Близится заключительный этап сезона, в подсознании "Урал" уже есть", - сказал футболист.
Напомним, первый матч после зимней паузы "армейцы проведут 29 февраля с "Уралом".
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|Уфа
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