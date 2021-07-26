Дзагоев похвалил Заболотного после матча с "Уфой"

Фото: инстаграм ЦСКА/Автор неизвестен

Хавбек московского ЦСКА Алан Дзагоев подвел итоги победы над "Уфой" (1:0) в первом туре российской премьер-лиги.

"Вкатываемся в сезон, тяжелый матч, новый тренер. В целом, считаю, что любая победа – это победа. Три очка – самое главное, даже при плохой игре нужно забирать три очка, что мы и сделали. Моментами мы неплохо играли, но "Уфа" достаточно хорошо играла и хорошо выглядит от сезона к сезону.

Что поменялось в игре ЦСКА во втором тайме? Больше контролировали мяч, почти каждый стандарт был, Марио был рядышком, плюс мы дожимали во втором тайме. Повторюсь, мы хорошо открывались между линиями, больше держали мяч и агрессивнее были, что и привели к голевым моментом.

Брак? Это первая игра, всегда тяжело вкатываться, будем прогрессировать от игры к игре. Лучший игрок? Антошка Заболотный – лучший в этом матче! Отработал как лошадь, да и еще гол забил.

Насколько я готов играть в старте? 45 минут отыграл, ничего такого. Да, на сборах не на всех тренировках был, нужно добавить в физике. Думаю, не за горами тот момент, когда буду выходить с первых минут", – сказал Дзагоев.

Напомним, что победный гол в матче забил Антон Заболотный с передачи Алана Дзагоева.

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