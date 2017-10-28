Дзагоев пока не готов играть

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Дзагоев пока не готов играть

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов поделился информацией о функциональном состоянии полузащитника Алана Дзагоева.

"Конечно, он пока не готов на сто процентов. Насколько он сможет помочь команде, пока сказать сложно. Каждый день ведём терапию и подключаем по мере его самочувствия в тренировочную группу. По нему тоже решение будем принимать ближе к игре" - сказал представитель медицинского штаба армейцев.

Стоит отметить, что 27-летний Дзагоев не выходит на поле с 27 сентября. У хавбека были проблемы с ахиллом.

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