Дзагоев травмировался во втором матче подряд и получил 20-ю травму в карьере

Хавбек ЦСКА Алан Дзагоев получил повреждение в игре второго тура РПЛ против "Тамбова" (2:1).

Как сообщает "Чемпионат", у 30-летнего футболиста травма задней поверхности бедра. На 27-й минуте его сменил Илья Шкурин.

Напомним, что в игре 1-го тура с "Химками" (2:0) Дзагоев также не смог доиграть до конца.

По сведениям Transfermarkt, Дзагоев получил двадцатую травму в карьере.

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