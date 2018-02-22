Дзагоев: "После матча остались двоякие впечатления"

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Дзагоев: "После матча остались двоякие впечатления"Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал победу своей команды в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы над сербской "Црвеной Звездой".

"Двоякие впечатления. С одной стороны - выиграли, с другой - хотелось бы победить увереннее. Моменты для этого были, но чего-то в концовке не хватало. Будем дорабатывать. Они играли очень плотно. Но когда мы грамотно перестраивались, появлялись зоны, куда можно было отдать пас игроку. Однако мы не всегда грамотно пользовались этими зонами. Нет предпочтений в следующем раунде. На кого попадем, на того попадем", - цитирует 27-летнего хавбека официальный сайт ЦСКА.

Напомним, ЦСКА выиграл у "Црвены Звезды" со счетом 1:0. | soccernews.ru

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