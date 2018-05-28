Дзагоев посоветовал Головину уехать в Европу

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Дзагоев посоветовал Головину уехать в ЕвропуПолузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев дал совет своему партнеру по средней линии в клубе Александру Головину.

"Во многих аспектах Головин мне напоминает самого себя в молодости. Поэтому я часто говорю ему: "Саша, уезжай". Тут без лишних слов все ясно: нужно уезжать, однозначно. Уже сейчас, после Чемпионата Мира. И, я уверен, Головин созрел для переезда", - цитирует 27-летнего хавбека армейцев Чемпионат.

Напомним, Дзагоев назвал самого сильного соперника сборной России по товарищеским матчам. | soccernews.ru

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