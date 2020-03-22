Дзагоев призвал болельщиков не впадать в панику в связи с коронавирусом

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Дзагоев призвал болельщиков не впадать в панику в связи с коронавирусом

Хавбек ЦСКА Алан Дзагоев призвал болельщиков клуба соблюдать правила в связи с пандемией коронавируса.

"Дорогие болельщики, армейцы! Как и вы все, мы очень скучаем без футбола, но с пониманием относимся к данной ситуации. Здоровье главнее всего.

В связи с этим нужно соблюдать все правила. Чаще мыть руки, ограничить себя от посещения общественных мест... Без рукопожатий, без поцелуев (подмигнул). Со всей серьезностью, но не впадать в панику. Удачи!" - сказал Дзагоев.

На данный момент в России насчитывается 367 человек, зараженных коронавирусом. 

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