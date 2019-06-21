Дзагоев продлил контракт с ЦСКА на два года

ЦСКА подписал двухлетний контракт с хавбеком команды Аланом Дзагоевым. Новый контракт рассчитан на два года.

Ранее сообщалось, что футболист должен перейти в мексиканский "Тигрес", однако он опроверг эту информацию.

Полузащитник выступает за ЦСКА с 2008 года. Дзагоев является 3-кратный чемпионом России, а также по 4 раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В минувшем сезоне он из-за травмы колена участвовал лишь в 11 матчах.

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