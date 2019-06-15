Дзагоев продлит с ЦСКА контракт по схеме "1+1"

Теги цска москваалан дзагоев

Дзагоев продлит с ЦСКА контракт по схеме "1+1"

Хавбек ЦСКА Алан Дзагоев в скором времени подпишет новый контракт с клубом. Об этом сообщает Euro-Football.ru.

Новое соглашение будет составлено по схеме "1+1". 

Ранее сообщалось, что Дзагоев должен перейти в мексиканский "Тигрес", однако футболист опроверг эту информацию.

Полузащитник выступает за ЦСКА с 2008 года. В минувшем сезоне он из-за травмы колена участвовал лишь в 11 матчах. 

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