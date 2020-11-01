Дзагоев прокомментировал победный матч ЦСКА над "Ротором"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев подвел итоги матча 13-го тура РПЛ с "Ротором" (1:0).

В этой встрече игрок отметился голом, забив впервые с августа 2020 года. Футболист был признан лучшим футболистом этой встрече.

"Это очень важная победа, ведь мы выходим на чистое первое место. С одной стороны, хорошо, что выиграли, с другой - должны были заканчивать матч легче. Были моменты, мы могли забивать и второй, и третий. "Ротор" - хорошая команда, надо отдать должное, но мы должны были забивать еще. Забей мы раньше - а в первые 10 минут второго тайма у нас было, насколько помню, 4 момента - было бы легче физически, мы бы потратили меньше психологических сил", - сказал в эфире "Матч Премьер" футболист.

ЦСКА возглавил турнирную таблице чемпионата России.

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