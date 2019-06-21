Дзагоев прокомментировал подписание нового контракта с ЦСКА

Сегодня, 21 июня, стало известно, что ЦСКА продлил контракт с 29-летним полузащитником Аланом Дзагоевым. В связи с этим футболист прокомментировал новое соглашение.

"Я очень рад, что продолжу выступать за армейский клуб. ЦСКА - мой дом, я провел в команде много лет и выиграл немало трофеев. Сейчас самое главное - восстановиться, набрать игровую форму и снова приносить пользу команде. ЦСКА всегда будет первым!" - сказал игрок.

Полузащитник выступает за ЦСКА с 2008 года. Дзагоев является 3-кратный чемпионом России, а также по 4 раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В минувшем сезоне он из-за травмы колена участвовал лишь в 11 матчах.

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