Дзагоев прокомментировал ситуацию со сменой президента "Алании"

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Дзагоев прокомментировал ситуацию со сменой президента "Алании"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев высказался о ситуации во владикавказской "Алании".

"Я не ожидал такого прогресса "Алании" в этом сезоне. Когда приезжал с ЦСКА на матч Кубка, видел, как всё устроено в клубе: Володя живёт "Аланией", постоянно о ней говорит. Главное, что удалось сделать за полгода, – вернуть болельщиков на стадион. Там они видят играющую команду – конечно, это заслуга не только Габулова, но и коллектива, который он собрал. Казалось, что так быстро прогресса добиться невозможно, но Володя это сделал. Клуб идёт на втором месте, борется за выход в ФНЛ. В связи с этим вообще не понятны раскачивание лодки и претензии в его адрес", - сказал Дзагоев.

Ранее стало известно, что что бизнесмен Владимир Гуриев станет президентом "Алании" с 9 декабря. Он займет место бывшего вратаря сборной России Владимира Габулова.

Напомним, в этом сезоне клуб начал играть в третьем по силе дивизионе России.

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