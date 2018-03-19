Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев пропустил тренировку сборной России.

Как сообщают российские СМИ, 27-летний футболист занимался в тренажёрном зале отдельно от партнёров по национальной команде.

Напомним, что сборная России готовится к товарищеским матчам против Бразилии (23 марта) и Франции (27 марта).

Не пропустите: Зобнин: "Луис Адриано не помешал бы сборной России". | http://soccernews.ru