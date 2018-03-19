Дзагоев пропустил тренировку сборной России

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Дзагоев пропустил тренировку сборной России

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев пропустил тренировку сборной России.

Как сообщают российские СМИ, 27-летний футболист занимался в тренажёрном зале отдельно от партнёров по национальной команде.

Напомним, что сборная России готовится к товарищеским матчам против Бразилии (23 марта) и Франции (27 марта).

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